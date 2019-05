Brisa e Fidelidade lançam app que premeia condução segura

Quanto melhor conduzir, mas pontos – e descontos – pode ganhar. É esta a premissa da app que a concessionária Brisa e a seguradora Fidelidade fizeram nascer, no âmbito de uma parceria no domínio da mobilidade digital. O objetivo é dar benefícios imediatos nos custos, comodidade e segurança rodoviária dos utilizadores. Trata-se de uma aplicação para produtos de seguros baseados em telemática e que inclui também produtos de seguros de mobilidade dedicados aos clientes Via Verde, com vantagens específicas no âmbito do ecossistema de serviços da empresa.

