Brexit sem acordo pode cortar crescimento para 1,3% em 2020

Não é o pior dos cenários possíveis, mas é pior do que aquele que serve de base às projeções de crescimento da economia em 1,6% nos próximos dois anos, avançadas esta quarta-feira pelo Banco de Portugal. Uma saída do Reino Unido sem acordo até ao final de outubro equivalerá a uma subida do PIB de apenas 1,3% no próximo ano e de 1% em 2021.

