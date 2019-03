Brexit sem acordo coloca em cheque produção de Mini no Reino Unido

Pode ser mais uma dor de cabeça para as autoridades britânicas. Com o dia 29 de março – data oficial para a saída do Reino Unido da União Europeia – cada vez mais próximo e sem ser totalmente claro o desfecho do Brexit (a primeira-ministra já admitiu inclusivamente um adiamento da saída por um curto período de tempo), há mais empresas a admitir deixar pelo menos uma parte das suas operações em solo britânico.

