Brexit: May quer adiar saída por três meses. UE não sabe quando vai decidir

O Reino Unido vai pedir para adiar por até três meses a sua saída da União Europeia. O prolongamento do Artigo 50 será solicitado formalmente esta quarta-feira pela primeira-ministra, Theresa May, em carta que será enviada a Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, de acordo com o Financial Times . Ao mesmo tempo, Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, tem dúvidas de que uma decisão sobre o Brexit possa ser tomada ainda esta semana.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia