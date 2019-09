Brexit. Indústria automóvel adverte para efeitos catastróficos de saída sem acordo

"A partida do Reino Unido da União Europeia (UE) sem acordo desencadearia um sismo para as condições comerciais, com o risco de milhares de milhões de euros de impostos afetarem a escolha dos consumidores dos dois lados [do canal] da Mancha", refere a Associação Europeia dos Construtores Automóveis (ACEA) e 21 associações nacionais num comunicado conjunto.

"O 'Brexit' não é só um problema britânico, estamos todos preocupados na indústria automóvel europeia", declarou Christian Peugeot, presidente do Comité de construtores de automóveis franceses (CCFA), citado no comunicado.

"As indústrias automóveis da UE e do Reino Unido precisam de um comércio sem feridos e seriam gravemente penalizados pela aplicação de taxas e impostos administrativos sobre as peças e os veículos", estima Bernhard Mattes, presidente da associação da indústria automóvel alemã (VDA), que insta Londres e a UE a tomarem "todas as medidas necessárias para evitar um 'Brexit' sem acordo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

As associações de construtores europeus avaliam em cerca de 5,7 mil milhões de euros o sobrecusto associado aos direitos aduaneiros adicionais em caso de 'Brexit' sem acordo.