Quase dois meses depois de ter perdido por 230 votos a primeira votação sobre o acordo de Brexit, a primeira-ministra britânica, Theresa May, volta a perder a votação sobre o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia: desta vez por 149 votos. O acordo de May teve o apoio de 242 deputados, frente a 391 que votaram contra.

