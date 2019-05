Bolt: Rival europeu da Uber está de olho nas bicicletas

A história da Taxify começa em 2013. O serviço prestado pelos táxis em Talin, capital da Estónia, tinha lacunas que precisavam de ser colmatadas. Na época, o jovem de 19 anos Markus Villig viu uma oportunidade de negócio e colocou mãos à obra. No início da operação, a Taxify trabalhava apenas com táxis, tendo o fundador chegado a recrutar vários taxistas pessoalmente para integrarem a plataforma. Nesta viagem, Markus foi acompanhado pelo irmão mais velho, Martin, que tinha já experiência no mundo da tecnologia, tendo trabalhado nomeadamente para o primeiro unicórnio (empresa avaliada em mil milhões de dólares ou mais) da Estónia, o Skype.

