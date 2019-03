Bolsonaro destruiu a direita

Operador financeiro – leia-se pau para todas as obras legais e ilegais – do PSDB, de centro-direita, é acusado de lavagem de dinheiro, depois de em detenções anteriores ter sido indiciado por desvio de verba pública e crime de cartel. Em causa, contratos milionários no governo de São Paulo, sob o controle do PSDB há 24 anos.

