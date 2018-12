Bolsas europeias seguem Ásia e abrem em queda

As bolsas europeias arrancaram a sessão desta terça-feira, 18 de dezembro, em queda acompanhando assim o sentimento já vivido na Ásia. Em Lisboa, cerca de 15 minutos após a abertura do mercado, o PSI-20 (principal índice) descia 0,67% para os 4,699,13 pontos. Entre os pesos-pesados do índice, o BCP desce 0,51% para os 23,6 cêntimos, a EDP perde 0,76% para 3,004 euros, a Galp recua 1,92% para os 13,80 euros - numa altura em que os preços do petróleo estão também em queda nos mercados internacionais - e a Jerónimo Martins cede 0,10% para 10,125 euros.

Em Paris, o CAC 40 desvaloriza 0,56%, em Londres, o Footsie 100 recua 0,46%, e o germânico DAX perde 0,48%. O Stoxx 600, que reúne as 600 maiores cotadas do Velho Continente, desce 0,51%.

Este comportamento dos principais índices europeus e asiáticos tem lugar numa altura em que os investidores estão a afastar-se das ações de empresas, adoptando uma postura vendedora. Além disso, o discurso do presidente chinês não terá animado muito os investidores. De acordo com a agência Bloomberg, Xi Jinping não avançou com novos compromissos em relação a uma maior abertura ou estímulos para a economia chinesa, a segunda maior do mundo.

No discurso proferido em Pequim para marcar os 40 anos das reformas chinesas, o líder chinês não falou sobre novas iniciativas o que contrasta com as últimas notícias que indicavam movimentações para baixar as tarifas sobre os automóveis, aumentar as importações de soja e eventuais cortes nos impostos. O mercado está também a aguardar pela decisão do banco central dos Estados Unidos - a Reserva Federal dos EUA (Fed) - sobre as taxas de juro.

A decisão deverá ser conhecida amanhã, mas o presidente Donald Trump tem feito alguns comentários sobre o rumo que gostaria que a política monetária norte-americana seguisse. Ainda esta segunda-feira, Trump, no Twitter, defendeu seu "incrível" que a Fed esteja a ponderar subir os juros novamente. O mercado estará também atento para perceber se o banco central vai deixar algumas indicações sobre o rumo da política monetária em 2019.

Evan Lucas, do Investsmart Group, disse à Bloomberg, que "qualquer notícia está a ser assumida como má".

