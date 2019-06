Blue Bio Value. Tornar o mar numa oportunidade de negócio

Portugal, com uma linha de costa com mais de 2800 quilómetros, é um país com condições naturais privilegiadas para explorar os recursos marinhos. Contudo, tirar partido desses recursos e transformá-los em negócio ainda está longe de ser uma realidade em velocidade cruzeiro. Para ajudar a mudar esse retrato, as fundações Oceano Azul e a Calouste Gulbenkian decidiram aliar esforços e criar um programa de aceleração de startups ligadas à bioeconomia azul, o Blue Bio Value, que tem neste ano a sua segunda edição. A ambição é transformar Portugal num polo internacional relevante e inovador no desenvolvimento de bioeconomia marinha.

