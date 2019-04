Barkyn recebe 1,7 milhões em ronda liderada pela Indico

A Barkyn é uma startup do Porto que tem uma solução que permite que com apenas dois cliques o dono de um cão possa pedir a ração certa para o seu animal, ter acesso a veterinários e treinadores locais, e ainda a snacks e brinquedos, sem ter de recorrer a várias empresas. Recebeu agora 1,7 milhões de euros numa ronda de financiamento liderada pelo fundo da portuguesa Indico Capital Partners. A All Iron Ventures e os business angels Shilling Capital Partners e 7 Graus também participaram na operação.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia