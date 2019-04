Bancos aceleram redução de malparado no quarto trimestre de 2018

Os bancos portugueses aceleraram a redução do seu stock de crédito malparado no quarto trimestre de 2018, face ao trimestre anterior, com a descida de 3.800 milhões de euros nos empréstimos em incumprimento de empresas e uma queda de 1.300 milhões de euros de malparado dos particulares.

