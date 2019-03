Banca só pagou 20% dos custos do Fundo de Resolução

O Fundo de Resolução foi a solução para pagar as resoluções dos bancos sem pedir dinheiro aos contribuintes. Esta entidade é financiada por contribuições sobre a banca. Mas os valores colocados pelas instituições financeiras está longe de ser suficiente para tapar os buracos do BES/Novo Banco e do Banif.

