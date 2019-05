As más lições de “A Guerra dos Tronos”

Quem diz que o que importa é a viagem e não propriamente o destino nunca atravessou os Sete Reinos reunindo exércitos e esmagando traidores para depois morrer à beira do trono às mãos do sobrinho. Da final de “A Guerra dos Tronos” não se esperava um desfecho satisfatório, mas contava-se com grandeza; e o que nos recebeu neste episódio 73 foi uma sucessão atrapalhada de erros que não faz jus ao legado pioneiro de uma das melhores séries de sempre.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia