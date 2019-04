APREN rejeita relatório e entrega versão própria à comissão de inquérito

Depois das reações já expressas pelo secretário de Estado da Energia, João Galamba, e pela EDP, as conclusões do relatório preliminar redigido pelo deputado relator da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade, Jorge Costa (do Bloco de Esquerda), estão também a incendiar o setor das energias renováveis.

