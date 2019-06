APETRO. Gasolina 6,1 cêntimos mais barata e gasóleo 6,5 cêntimos mais caro

O preço da gasolina desceu 7,6 cêntimos por litro (5%) nos primeiros três meses de 2019, face ao quarto trimestre do ano passado, de uma média de 1,511 euros por litro para 1,435 euros, de acordo com o os dados mais recentes da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (APETRO) sobre a evolução do mercado dos combustíveis rodoviários.

