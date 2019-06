Aparelhos como a Smart TV crescem 12,3% em Portugal. Samsung lidera

Há cada vez mais aparelhos inteligentes nas casas portuguesas, em destaque no domínio do entretenimento. Em números a que o Dinheiro Vivo/Insider teve acesso da consultora IDC, os chamados Smart Home Players cresceram 12,3% no primeiro trimestre deste ano em Portugal, para os 140 062, isto em comparação com o mesmo trimestre do ano passado.

