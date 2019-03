Anunciantes pressionam: redes sociais têm de bloquear conteúdos maliciosos

A World Federation of Advertisers (WFA) está a pedir aos anunciantes a pressionar as redes sociais a fazer mais para impedir que as suas plataformas sejam usadas para disseminar conteúdos maliciosos. O desafio foi lançado em Lisboa, no arranque da Global Marketer Week, que reúne 800 profissionais, 80% dos quais são donos de marcas.

