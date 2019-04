Ana Luísa Virgínia é a nova administradora financeira da JM

Os acionistas da Jerónimo Martins, reunidos esta quinta-feira em assembleia-geral, elegeram Ana Luísa Virgínia como administradora financeira, numa reunião em que também foram aprovadas as contas da dona do Pingo Doce. A profissional substitui no cargo Javier van Engelen, que saiu em março de 2017 por motivos pessoais. Ana Luísa Virgínia está no grupo Jerónimo Martins há 25 anos, tendo nos últimos anos funcionado como ligação entre o chairman e os investidores.

