Amorim investe 7 a 10 milhões em plantações de sobreiro

A Corticeira Amorim vai investir sete a 10 milhões de euros, nos próximos três anos, na plantação de sobreiros. A meta do grupo é plantar 50 mil hectares em Portugal na próxima década, o que corresponde a um aumento da área total de montado de sobro do país em 7%, mas permitirá aumentar em cerca de 30% a produção de cortiça. “O maior desafio que temos é conseguirmos ter cortiça suficiente para suportar o crescimento da indústria do vinho e, para isso, precisamos de plantar mais árvores. E é nisso que estamos a investir, designadamente com a compra da Herdade da Baliza e Castelo Branco”, diz o CEO do grupo.

