Amazon e Google investem em startup portuguesa Doppio

A startup Doppio - de jogos ativados por voz - recebeu um milhão de euros de financiamento, numa ronda seed (fase inicial) agora anunciada. O valor foi arrecadado junto de vários investidores conceituados, como o Fundo Alexa, da Amazon, e o programa de investimento do Google Assistant. Participaram ainda Andy Chung e Phillipp Moehirng da AngelList e do fundo BreakawayGrowth, especializados no setor dos videojogos. De Portugal, fizeram parte a Portugal Ventures e a Busy Angels.

