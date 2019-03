Álvaro Santos Pereira: mulheres portuguesas ganham menos 14% do que os homens

“Em Portugal as mulheres auferem em média 14% menos do que os homens em trabalhos equivalentes”, alertou esta sexta-feira, Álvaro Santos Pereira, o ex-ministro do governo PSD-CDS, hoje diretor da área dos estudos por país no departamento de economia da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

