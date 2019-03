A Altice calcula que em dois exercícios a companhia terá um impacto de entre 30 a 40 milhões nas suas receitas com medidas regulatórias não antecipadas, adiantou Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, num encontro com jornalistas. A empresa apresentou na quinta-feira resultados, tendo fechado o quarto trimestre com receitas de 526 milhões.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia