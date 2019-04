Alterações climáticas vão impactar investimentos, alerta relatório da Mercer

As alterações climáticas vão ter impacto nos investimentos, qualquer que seja o cenário futuro. É a principal conclusão de um estudo da Mercer, divulgado esta segunda-feira, que analisou os potenciais resultados dos mercados financeiros no caso de as temperaturas globais subirem dois, três ou quatro graus Celsius, até 2100.

