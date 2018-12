Alojamento local já é quase do tamanho do sector hoteleiro

O número total de camas disponibilizadas pelas empresas de alojamento local (AL) em Portugal já equivale a mais de 76% da capacidade instalada no sector hoteleiro, indicam dados oficiais citados num estudo do Banco de Portugal (BdP) incluído no boletim económico do inverno, divulgado esta terça-feira.

