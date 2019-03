Alojamento e restauração já estão a importar trabalhadores

Há negócios a ser adiados, especialmente em Lisboa, e muitos a trabalhar a meio gás. A escassez de mão-de-obra em Portugal para trabalhar no Turismo já não é novidade para ninguém, mas as proporções estão a desafiar a imaginação: Há empresas de alojamento e restauração que estão a procurar empregados no estrangeiro, revela Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP, em entrevista ao Dinheiro Vivo. “Já estamos nesse ponto”, lamenta.

