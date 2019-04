Algoritmo para carros do futuro da Bosch está a ser desenvolvido em Braga

A Bosch e a Universidade do Minho acabam de aprovar dois novos projetos de inovação relacionados com a condução autónoma e que integram várias tecnologias de inteligência artificial. O Sensible Car e o Easy Ride abrangem diversos sistemas para a indústria automóvel que serão desenvolvidos pela Bosch em colaboração com a Universidade, capitalizando no conhecimento acumulado ao longo dos últimos anos em Braga.

