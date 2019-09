Al-Bahar investe 200 milhões em projeto de luxo em Gaia

A United Investments Portugal (UIP), que integra o consórcio Al-Bahar Investments Group e detém o Pine Cliffs Resort, está a desenvolver um projeto imobiliário de luxo na Quinta Marques Gomes, em Vila Nova de Gaia, cujo investimento ascende a 200 milhões de euros.

O projeto, que já se encontra em fase de construção, prevê uma forte componente residencial e a edificação de um boutique hotel de uma marca internacional, de uma unidade Serenity SPA e restauração. O empreendimento irá combinar turismo residencial e casas de primeira e segunda habitação.

A UIP adquiriu a emblemática Quinta Marques Gomes, uma propriedade com 25 hectares e 90 mil metros quadrados de construção, debruçada sobre a foz do rio Douro e que conta com extensas áreas verdes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Esta aquisição vem reforçar a solidez e crescimento da UIP, bem como a presença do grupo em Portugal, mais concretamente a norte do país, no Porto e em Vila Nova de Gaia. Este será um projeto diferenciador, com um forte impacto no atual panorama do turismo nacional", diz Carlos Leal, diretor geral da UIP, em comunicado.

Em Portugal, a UIP conta já com projetos no Algarve (Pine Cliffs Resort), Cascais (Sheraton Cascais Resort), Porto (YOTEL Porto, com inauguração prevista para o final deste ano) e Lisboa (Hyatt Regency Lisboa).

Sónia Santos Pereira é jornalista do Dinheiro Vivo