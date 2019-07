Águas. Privados querem que regulador fique fora dos contratos

As empresas privadas de águas estão contra a possibilidade de ser o regulador a definir tarifas, incentivos e critérios de qualidade dos contratos de concessão assinados com empresas municipais. A posição é defendida esta quarta-feira, dia em que a associação do sector promove uma conferência sobre desafios de eficiência e regulação nas águas e num momento em que está nas mãos do governo uma proposta para mudar as regra, revistas pela última vez em 2014.

