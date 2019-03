Agroop procura 500 000 euros para crescer nos Estados Unidos e Austrália

A Agroop pretende levantar 500 000 euros em troca de 11% do capital na sua próxima ronda de investimento. A plataforma portuguesa lançou esta quinta-feira a quarta campanha de financiamento junto da plataforma de investimento coletivo Seedrs. Se a operação for concluída com sucesso, a startup que ajuda os agricultores a monitorizar as atividades no campo e a fazerem contas das despesas com a produção passará a ter uma avaliação de quatro milhões de euros.

