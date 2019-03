Afinal, deve-se ou não desligar o computador à noite?

Há especialistas que apontam que deixar o computador ligado durante toda a noite pode ter alguma influência no tempo de vida útil do equipamento. Conforme conta Steven Leslie ao site Digital Trends, tudo depende do uso que é feito do computador. “Se o computador é usado várias vezes por dia, o melhor é deixá-lo ligado à noite. Se é usado durante períodos mais curtos, por exemplo uma hora ou duas, ou apenas uma vez por dia, é melhor desligá-lo à noite”.

