Aeroportos nacionais movimentaram 11 milhões de pessoas no primeiro trimestre

Nos primeiros três meses do ano, os aeroportos nacionais movimentaram 11,01 milhões de passageiros, o que representa um crescimento de 6,2% face ao primeiro trimestre do ano passado, de acordo com os dados divulgados pela Vinci, que detém a ANA – gestora dos aeroportos nacionais.

