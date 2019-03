Adrian Bridge: “Há menos para vender e mais custos para produzir”

Com ou sem declarações polémicas de Donald Trump, as alterações climáticas estão à vista de todos, como aliás se viu nas temperaturas registadas em Portugal ao longo da última semana. Estas mudanças bruscas afetam vários setores de atividade, em especial a agricultura. A produção de vinho é core para a The Fladgate Partnership, motivo pelo qual organiza, de mãos dadas com The Porto Protocol, o The Climate Change Summit, cujo orador principal será Al Gore. O Dinheiro Vivo é media partner exclusivo do evento que decorre de 5 a 7 de março no Porto.

