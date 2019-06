Adegga Festival vai à praia com 500 vinhos em prova

O Adegga Festival está de volta e, este ano, vai à praia, com 500 dos melhores vinhos portugueses em prova. É já no próximo fim de semana, a 29 e 30 de junho, no novo Campus da Universidade Nova SBE, em Carcavelos, que o verão se celebra num ambiente descontraído. Destaque para os 120 vinhos com mais de 90 pontos e para os 50 Best Summer Wines by André Ribeirinho, co-fundador do Adegga.

