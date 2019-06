Abbvie prepara-se para comprar dona do Botox por 55 mil milhões

A farmacêutica norte-americana Abbvie apresentou uma proposta de compra à Allergan, empresa fabricante do Botox, avaliada em cerca de 55,3 mil milhões de euros, informaram as empresas em comunicado, indica o Cinco Días. A Abbvie está disposta a entregar 0,8660 títulos a um preço de 120,3 dólares (105,64 euros) por ação, avaliando as ações em 188,24 dólares (165,3 euros), um prémio de 45% relativamente ao valor de fecho de mercado da fabricante do Botox na última sessão.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia