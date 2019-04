A saudade de Portugal na Califórnia

“Tem sodas?”, perguntou a mulher, a abanar-se debaixo do calor intenso que gracejou a pequena cidade de Turlock no vale central da Califórnia. A empregada da tenda de comida, que andou num virote a manhã toda a entregar filhós e latas de bebidas gaseificadas, respondeu que “sim” e perguntou qual delas queriam. Com o cliente seguinte, falou em inglês. E com o que apareceu logo depois, misturou inglês e português numa canção de imigrante que é tão comum por estes lados.

