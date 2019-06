A privacidade segundo a Apple

No grande evento da indústria de consumo de que a Apple está sempre ausente, o CES Las Vegas, a marca achou que 2019 era a altura perfeita para mandar umas farpas em direcção à Google e ao Facebook, pavoneando a sua reputação em torno da segurança e privacidade. Os telhados do iPhone não eram, no entanto, tão robustos quanto a Apple queria fazer parecer. Soube-se agora que, apesar das promessas de que o iPhone é um contentor hermético dos dados pessoais dos utilizadores, aplicações externas conseguem abusar da funcionalidade de actualização no background para monitorizar conteúdos e comportamentos.

