“A Polónia procura investimento estrangeiro na área das tecnologias”

A agenda de Jerzy Kwieciński era apertada, nos poucos dias em que esteve em Lisboa. Teve de se desdobrar em múltiplas reuniões com o governo português e participar em eventos internacionais. Contudo, o objetivo maior da visita a Portugal do ministro polaco do Investimento e Desenvolvimento – o equivalente à nossa pasta da Economia – era só um: a inauguração do escritório português da Agência de Investimento Polaca.

