A Nova Agenda das PME

A Economia Portuguesa precisa de um novo Choque. E compete às Pequenas e Médias Empresas (PME) a liderança do Processo de Mudança. Impõem-se PME capaz de projetar no país uma dinâmica de procura permanente de criação de valor e aposta na criatividade. Num tempo de mudança, em que só sobrevive quem é capaz de antecipar as expectativas do mercado e de gerir em rede, numa lógica de competitividade aberta, as PME não podem demorar. Têm que se assumir como atores “perturbadores” do sistema, induzindo na sociedade e na economia um capital de exigência e de inovação com mais ambição. No mundo da Economia Digital e da Indústria 4.0, as PME têm que saber dar o exemplo.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia