A mão invisível dos novos tempos

Um Estado social, justo e igualitário, é o resultado de um compromisso histórico entre as classes trabalhadoras e os detentores do capital. Com cedências de ambas as partes, foi possível encontrar um equilíbrio entre o capital e o trabalho, tutelado pelo Estado, e que resulta num vasto conjunto de políticas públicas e sociais, entre as quais a ADSE.

