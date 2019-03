A esperança e as boas notícias

A subida do rating da República pela Standard & Poor’s é uma boa notícia, numa altura em que se acumulam dúvidas sobre o crescimento da economia. Apesar dos alertas de arrefecimento global económico, a temperatura mantém-se alta na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, que tem tido forte afluência. Os debates com os países da CPLP ganharam forte protagonismo na edição deste ano. Os ministros do Turismo da CPLP reuniram-se, antes do II Fórum de Negócios e Investimentos Turísticos no Espaço CPLP, para lançar a primeira pedra do que poderá vir a ser, finalmente, uma forte parceria no setor. Vale a pena ler o que diz a ministra do Turismo de Angola, Ângela Bragança, sobre este tema na página 7 desta edição.

