A empresa portuguesa que é campeã mundial na produção de fios e cordas

Um avô visionário e filhos e netos que pegaram no legado e o fizeram crescer. Assim é a Cotesi, uma empresa familiar e multinacional, que produz fio e cordas que servem várias indústrias, desde a agrícola e naval, à náutica e do lazer. Pedro Violas, neto do fundador e CEO da empresa, explica o sucesso e a estratégia para os próximos anos.

