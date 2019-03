A comemorar 50 anos? Este vinho é para si

Chega ao mercado já na próxima semana o Taylor’s Single Harvest de 1969, o sexto lançamento desta série de vinhos do Porto raros da companhia. Uma aposta que começou em 2014, com o lançamento do Single Harvest 1964 para permitir que as comemorações de um qualquer quinquagésimo aniversário, seja de nascimento ou de casamento, tenha um vinho à altura da ocasião.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia