“Vamos transformar um leilão de bananas e laranjas, num leilão de maçãs”

Perante Faith Birol, diretor executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), que passou por Lisboa para apresentar as principais conclusões do World Energy Outlook 2018 e elogiar Portugal como o “campeão europeu contra as alterações climáticas”, o secretário de Estado da Energia, João Galamba, confirmou que o país está no “pelotão da frente no que diz respeito à redução de emissões de CO2 e à descarbonização do setor da eletricidade e dos transportes”.

