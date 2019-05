“Tiros nos pés” e “campo pantanoso”, os avisos de Carlos Costa a Vítor Bento

O governador do Banco de Portugal atacou os comentários do presidente do BES na altura da resolução, em agosto de 2014. Vítor Bento tinha considerado em março, numa entrevista à RTP, que a avaliação inicial do Novo Banco aquando da resolução do BES foi mal feita e que houve uma sobrevalorização dos ativos.

