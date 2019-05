“Portugueses não querem o encerramento” dos centros comerciais ao domingo

O encerramento dos centros comerciais ao domingo “não vai acontecer”, diz António Sampaio de Mattos, presidente da Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC), em entrevista à Antena 1 e ao Negócios. O tema voltou à ordem do dia depois de o bispo do Porto ter defendido o encerramento das grandes superfícies comerciais ao domingo, o que deu origem a uma petição pública a favor do fecho nesse dia de descanso para a maior parte dos trabalhadores.

