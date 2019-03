“Portugal é algo mais do que Lisboa, tal como Espanha é mais do que Madrid”, diz Juan Roig, presidente da Mercadona, durante a apresentação das contas anuais da empresa. A cadeia espanhola de supermercados fechou o ano passado com lucros de 593 milhões de euros, uma subida de 84% face a 2017.

