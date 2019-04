“O país não tem dinheiro para continuar a brincar à localização do aeroporto”

Montijo ou Alcochete? Para Pedro Nuno Santos a questão nem se coloca. “A solução Alcochete não é solução”, sentenciou o Ministro das Infraestruturas e da Habitação esta terça-feira no Parlamento. A localização do novo aeroporto de Lisboa foi um dos temas quentes da audição do governante.

