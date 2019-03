Falta apenas um mês para terminar o prazo de inscrições nas bolsas Santander Universidades para a Yale Summer Session 2019. Este ano serão 12 os mestrandos a rumar, no final de junho, à prestigiada universidade da Ivy League a expensas do Santander. Beatriz Almeida Santos, mestranda de 23 anos da Nova de Lisboa, beneficiou desta bolsa no ano passado e não apenas classificou a sua passagem por Yale como “incrível”, como deixou um conselho a quem ainda está a ponderar a inscrição: “O maior conselho é tentarem e, em estando lá, é que aproveitem ao máximo”.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia