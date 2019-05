“Mercado Time Out Porto espera autorização da UNESCO há mais de 1 ano”

Cinco anos depois de abrir o mercado na Ribeira, João Cepeda acaba de inaugurar o Time Out em South Beach, Miami, e ainda que sejam poucos dias para fazer contas está a correr melhor do que a encomenda. A internacionalização que lidera, a convite da casa-mãe da Time Out, passa ainda por três cidades americanas e uma no Canadá neste ano; segue-se Dubai (2020), Praga (2021) e Londres (2022). Todas com a marca do Portugal, que quer levar mais longe – “é uma responsabilidade aproveitar o momento”, diz. Quanto ao projeto para o Porto, continua atado pela UNESCO.

